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Турция возобновила геологоразведку в Черном море

Турция возобновила геологоразведку в Черном море Бурение будет продолжаться 75 дней
Энергетика
5 ноября 2020 г. 14:51
Турция возобновила геологоразведку в Черном море

Турецкое исследовательское судно Fatih возобновило разведочное бурение в Черном море.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Наше судно Fatih после подготовительных работ возобновило бурение в Черном море в скважине Türkali-1. Бурение будет продолжаться 75 дней. Пусть оно будет плодотворным", — написал Донмез в Twitter.

Как он сообщил ранее, "мы планируем открыть на газовом месторождении Сакарья, расположенном примерно в 100 морских милях к северу от турецкого побережья Черного моря. от 30 до 40 скважин".

"Это означает, что мы говорим о бизнес-плане на 7-8 лет. Если к 2023 году мы завершим 8-10 скважин, значит, к этому году мы начнем добычу. Мы планируем завершить там все работы к 2028 году. Все они относятся к текущему месторождению", - сказал министр.

Турция ожидает первый газовый поток с месторождения в объеме 5-10 млрд кубометров в год в 2023 году. Ожидается, что к 2025 году объем добычи с этого месторождения достигнет 15 млрд кубометров.

Президент Турции Тайип Эрдоган в августе сообщил об обнаружении в Черном море месторождении газа с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров. В октябре он заявил о нахождении новых запасов на месторождении в 85 миллиардов кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 миллиардов кубометров.

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