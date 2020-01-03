Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о создании газопровода

Министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подписали соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Газопровод предназначен для поставок топлива с израильских и кипрских месторождений в Грецию. Проект планируется завершить к 2025 году, его мощность должна составить 10 млрд кубометров газа в год. EastMed призван диверсифицировать энергоресурсы Европы.

Турция выступает против проекта, поскольку, по ее мнению, достаточно и трубопровода TANAP, по которому газ идет из Азербайджана в Грецию через Турцию и Грузию.