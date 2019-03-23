Турция ведет переговоры по снижению стоимости импортируемого газа

“В течение нескольких лет планируется обновить имеющиеся долгосрочные договора по поставкам в Турцию природного газа".

Как сообщает Report со ссылкой на yenisafak.com, об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Ф.Бирол добавил, что в случае обновления этих договоров будет наблюдаться снижение стоимости импортируемого в страну газа:

“Турция подготовилась к этому процессу. Мы подготовили LNG-терминалы и инфраструктуру. Также проделали очень важную работу, связанную с газохранилищами. В Анкаре есть очень компетентные люди. Уверен, что благодаря им мы сможем добиться снижения цен на газ".

Согласно прогнозам, объем потребления газа в Турции в текущем году превысит 52,1 млрд кубометров природного газа. Отметим, что сейчас Турция помимо России, Азербайджана, Ирана импортирует сжиженный газ из Алжира, Катара и США. В 2018 году в Турцию было поставлено 7 млрд 225 млн кубометров азербайджанского газа. По сравнению с предыдущим годом экспорт Азербайджаном природного газа в эту страну вырос примерно на 925 млн кубометров.

Напомним, что 12 июня прошлого года в турецком городе Эскишехир был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP. Поставка первого коммерческого газа в Турцию осуществлена 30 июня. В период с 30 июня прошлого года до 28 февраля этого года по TANAP в Турцию было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров природного газа. К концу 2019 года объем поставок будет доведен до 4 млрд кубометров. Действующая пропускная способность газопровода составляет сейчас 16 млрд кубометров, а в будущем этот объем планируется довести до 31 млрд кубометров. Дополнительными компрессорами пропускная способность сначала может быть доведена до 24 млрд кубометров, а затем до 31 млрд кубометров.

TANAP, который будет транспортировать газ, добываемый с месторождения "Шах Дениз-2", будет соединен с Южно-Кавказским трубопроводом на границе Турции и Грузии и с Трансадриатическим газопроводом (ТАР) на границе Турции и Греции.