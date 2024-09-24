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Турция вдвое сократила закупку российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR

Турция вдвое сократила закупку российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира. В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр. в сутки с 400–450
Энергетика
24 сентября 2024 г. 12:03
Турция вдвое сократила закупку российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR

Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира. В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр. в сутки с 400–450 тыс. барр. в сутки в начале лета.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Ремонт на предприятии, на которое приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок российской нефти, начался 5 сентября. Это плановое мероприятие, которое продлится около двух месяцев. Таким образом, закупки начали сокращаться в преддверии остановки производства.

Оператором НПЗ STAR является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). НПЗ с годовой мощностью около 200 тыс. барр. в сутки (или 12 млн т нефти в год) обеспечивает около 20% потребностей страны в нефтепродуктах. Он ориентирован на переработку азербайджанской Azeri Light, иракской Kerkuk и российской Urals.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə STAR NEZ-də təmirlə əlaqədar Rusiya neftinin alışını iki dəfə azaldıb

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