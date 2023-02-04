Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба

Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году.

Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран. «Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявил о готовности поддержать турецкий проект хаба», - сообщил он.

Ф.Донмез отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение собственной энергетической безопасности.