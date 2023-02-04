О нас

Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба

Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 13:51
Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба

Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран. «Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявил о готовности поддержать турецкий проект хаба», - сообщил он.

Ф.Донмез отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение собственной энергетической безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi