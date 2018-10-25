Турция сократила импорт нефти

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В августе импорт турецкой нефти и нефтепродуктов сократился на 12,25 процента по сравнению с прошлым годом - до 3,756 млн. тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

По данным отчета, Турция в августе 2017 года импортировала 4,281 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.

Большая часть турецкого импорта нефти пришлась на Ирак - 732 тыс. тонн. Далее следуют Иран – 647 тыс. тонн и Казахстан – 243 тыс. тонн.

Также, в апреле 2018 года Турция импортировала 1,291 млн. тонн дизельного топлива, что на 17,87 процента меньше прошлогоднего показателя.