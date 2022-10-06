Турция сократила импорт газа из РФ, увеличив поставки из Ирана и Азербайджана

Турция сократила импорт газа из России в июле на 37,2%, увеличив при этом закупки в Иране и Азербайджане.

Турция сократила импорт газа из России в июле на 37,2%, увеличив при этом закупки в Иране и Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в докладе Управления по регулированию энергетического рынка.

"Импорт природного газа в Турцию в июле 2022 года сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив около 3 млрд 411 млн кубометров", - сообщило агентство.

В частности, около 3,028 млрд кубометров было импортировано по трубопроводам и 383 млн - в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

"За отчетный период импорт природного газа посредством трубопроводов сократился на 13%, а поставки посредством СПГ-танкеров - на 32,6%. В июле наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 448 млн кубометров. Далее следуют Иран - 870 млн кубометров, и Азербайджан - 710 млн кубометров. За указанный период импорт газа из России сократился на 37,2%, а из Ирана и Азербайджана - вырос на 37,5% и 31,5% соответственно", - уточнило издание.