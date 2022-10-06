О нас

Турция сократила импорт газа из РФ, увеличив поставки из Ирана и Азербайджана

Турция сократила импорт газа из РФ, увеличив поставки из Ирана и Азербайджана Турция сократила импорт газа из России в июле на 37,2%, увеличив при этом закупки в Иране и Азербайджане.
Энергетика
6 октября 2022 г. 11:48
Турция сократила импорт газа из РФ, увеличив поставки из Ирана и Азербайджана

Турция сократила импорт газа из России в июле на 37,2%, увеличив при этом закупки в Иране и Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в докладе Управления по регулированию энергетического рынка.

"Импорт природного газа в Турцию в июле 2022 года сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив около 3 млрд 411 млн кубометров", - сообщило агентство.

В частности, около 3,028 млрд кубометров было импортировано по трубопроводам и 383 млн - в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

"За отчетный период импорт природного газа посредством трубопроводов сократился на 13%, а поставки посредством СПГ-танкеров - на 32,6%. В июле наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 448 млн кубометров. Далее следуют Иран - 870 млн кубометров, и Азербайджан - 710 млн кубометров. За указанный период импорт газа из России сократился на 37,2%, а из Ирана и Азербайджана - вырос на 37,5% и 31,5% соответственно", - уточнило издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Rusiyadan təbii qaz idxalını azaldıb, İran və Azərbaycandan tədarükü artırıb

Экслюзивные новости

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi