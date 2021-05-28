Турция снизила импорт нефти

В марте наибольшие объемы нефти и нефтепродуктов были поставлены из Ирака, далее следуют Россия и Казахстан

В марте импорт нефти в Турцию снизился, в то время как закупки сжиженного углеводородного газа (СУГ) выросли по сравнению с мартом 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на dailysabah, об этом свидетельствуют данные Государственного энергетического надзора.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), импорт нефти упал на 4% — до 3,38 млн тонн. При этом импорт СУГ увеличился на 24,03% — до 257 764 тонны.

В марте наибольшие объемы нефти и нефтепродуктов были поставлены из Ирака — 1,18 млн тонн. Далее следуют Россия и Казахстан с показателями 660 708 тонны и 434 958 тонны соответственно.

Снижение общих объемов импорта нефти было обусловлено карантинными ограничениями, направленными на сдерживание пандемии COVID-19.

Экспорт нефтепродуктов в марте упал на 34% — до 637 996 тонны, производство нефтепродуктов снизилось на 8% — до 2,74 млн тонн.

Производство дизельного топлива сократилось в Турции на 13,6% — до 1,2 млн тонн. При этом производство бензина упало на 27,1% — до 292 416 тонны.

Общий объем продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке в марте снизился на 6,9% год к году — до 2,49 млн тонн.

Сжиженный углеводородный газ импортируется в Турцию из США, Алжира, Казахстана, России, Багамских островов и Норвегии.

Производство сжиженного нефтяного газа в стране упало в марте до 73 112 тонны, что на 23,09% меньше, чем годом ранее.

Общий объем продаж СУГ за месяц увеличился на 13,78% и составил около 320 985 тонны, включая 255 397 тонны автогаза, 56 507 тонн сжиженного нефтяного газа в баллонах и 9 081 тонна сжиженного углеводородного газа наливом.