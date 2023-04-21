Турция сможет в год экспортировать 45 млрд куб. м газа через энергохаб

Турция благодаря созданию на ее территории международного энергохаба сможет поставлять на экспорт порядка 45 млрд куб. м природного газа в год.

Турция благодаря созданию на ее территории международного энергохаба сможет поставлять на экспорт порядка 45 млрд куб. м природного газа в год.

Как передает Report , об этом в четверг сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез в эфире телеканала Haberturk.

"Турция получает природный газ из России, Азербайджана и Ирана по трубопроводам. Мы располагаем возможностями получать порядка 100 млрд газа в год, из которых 45 млрд можно поставлять на экспорт. С этой целью создается международный энергетический центр. Мы провели переговоры со странами, которые могут стать его клиентами, которые хотят использовать наши технические возможности", - сказал глава Минэнерго, отметив, что среди них соседи Турции и некоторые азиатские страны.

По словам Донмеза, центр будет своего рода энергетическим супермаркетом, в котором будет осуществляться торговля газом исходя из спроса и предложения на него.

"Торговля будет вестись в значительных объемах, и Турция будет получать от этого прибыль", - отметил он.