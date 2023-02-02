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Турция с 6 февраля потребует подтверждать страховку танкеров с нефтепродуктами

Турция с 6 февраля потребует подтверждать страховку танкеров с нефтепродуктами Главное управление мореходства Турции с 6 февраля текущего года будет проверять наличие сертификата PI-страхования (Protection and Indemnity Insurance) от экипажей всех танкеров с нефтепродуктами, пересекающих ее проливы.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 16:59
Турция с 6 февраля потребует подтверждать страховку танкеров с нефтепродуктами

Главное управление мореходства Турции с 6 февраля текущего года будет проверять наличие сертификата P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance) от экипажей всех танкеров с нефтепродуктами, пересекающих ее проливы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Это требование будет распространяться на все суда, которые будут пересекать Босфор и Дарданеллы с грузом нефтепродуктов. В настоящее время оно касается только танкеров с сырой нефтью.

Турция ввела 1 декабря прошлого года дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через проливы - письмо, подтверждающее предоставление P&I-страхования. Оно необходимо для того, чтобы покрыть ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации. В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету о навигационном плане (SP-1) письмо страховой компании с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза.

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