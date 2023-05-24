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Турция рассчитывает провести успешную разведку нефти и газа в Восточном Черноморье

Турция рассчитывает провести успешную разведку нефти и газа в Восточном Черноморье Турция намерена расширять районы нефтегазовой разведки за счет юго-восточного шельфа Черного моря.
Энергетика
24 мая 2023 г. 11:23
Турция рассчитывает провести успешную разведку нефти и газа в Восточном Черноморье

Турция намерена расширять районы нефтегазовой разведки за счет юго-восточного шельфа Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"До конца 2023 года мы проведем разведочное бурение как на шельфе провинции Орду, так и на шельфе в Ризе. Мы ожидаем найти в Орду природный газ и нефть в Ризе", - цитирует в среду министра газета Star. Обе провинции расположены на северо-востоке Турции на черноморском побережье.

Кроме того, Донмез сообщил, что обнаруженная на юго-востоке Турции нефть высокого качества. "Нефть с месторождения Эсма-Чевик крайне качественная, аналогичная сорту Brent. В прошлом году наша добыча там составила 80 тыс. баррелей в сутки, и ее мы увеличиваем до 100 тыс.", - сказал министр. В ближайшей перспективе, по его словам, планируется открыть еще десятки скважин и довести общую добычу нефти до 200 тыс. баррелей в сутки, что покроет 22% внутреннего потребления. Однако Донмез признал, что бурение в гористых регионах достаточно сложное и требует подготовки сложной и дорогой инфраструктуры.

Министр также заявил, что сорт турецкой нефти решено назвать Turkish Delight по названию известной марки турецкого локума.

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Версия на английском языке Türkiye expects to conduct successful oil and gas exploration in East Black Sea region

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