Турция рассчитывает на начало работы АЭС "Аккую" в октябре 2024 года

Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество в конце октября 2024 года.

Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество в конце октября 2024 года.

Как передает Report, об этом в четверг заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу NTV.

"Мы поставили цель запустить первый блок к 101-летию Турецкой Республики, 29 октября 2024 года. Здесь работают 30 тыс. специалистов, приближая эту цель. Это крайне важный момент, мы осуществим мечту, которой уже 70 лет, тем самым страна получит ядерную энергию", - отметил он.

По его словам, в планах властей запуск всех четырех блоков "Аккую", а также строительство АЭС в Синопе и на западе страны, помимо этого, планируется запуск малых модульных реакторов.

АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта составляет порядка 20 млрд долларов. Планируется, что после ввода в эксплуатацию четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.