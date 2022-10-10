Турция продлила действующие контракты с поставщиками газа

Турция продлила действующие контракты с поставщиками газа и подписала новые по сжиженному газу (СПГ) ради преодоления экономического кризиса.

Турция продлила действующие контракты с поставщиками газа и подписала новые по сжиженному газу (СПГ) ради преодоления экономического кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Oda TV со ссылкой на источники в министерство энергетики республики.

Страна на 100% заполнила подземные хранилища природного газа "Туз Гёлю" и "Силиври". Потребляемая суточная мощность выросла с 92 млн до 362 млн кубометров. Кроме того, Анкара проводила активные дипломатические переговоры по энергетическим вопросам.

Отметим, что главным поставщиком газа в Турцию является Россия.

По данным Bloomberg, Анкара ранее обратилась к Москве с просьбой отсрочить часть ее платежей за природный газ до 2024 года с целью смягчить экономический ущерб от выросших цен на энергоносители.