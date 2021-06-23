О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция представит судно FSRU Ertuğrul Qazi на этой неделе

Турция представит судно FSRU Ertuğrul Qazi на этой неделе Турция проведет официальную презентацию судна FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) Ertuğrul Qazi в эту пятницу.
Энергетика
23 июня 2021 г. 14:36
Турция представит судно FSRU Ertuğrul Qazi на этой неделе

Турция проведет официальную презентацию судна FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) Ertuğrul Qazi в эту пятницу.

Как передает Report со ссылкой на агентство İhlas, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, в презентации, которая состоится в районе Дёртъол в южной провинции Хатай, примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр также отметил, что Турция в мае произвела 1 468 ГВт/час солнечной энергии, побив тем самым месячный рекорд производства.

Следует отметить, что судно для хранения и регазификации СПГ является важным компонентом, необходимым при транзите и транспортировке этого типа газа по водным маршрутам. Танкер плавучей системы хранения устанавливается в море, обеспечивая хранение СПГ при температуре минус 160 градусов Цельсия. СПГ передается по трубе на береговую регазификационную установку, которая преобразует СПГ в природный газ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkey to present "Ertugrul Gazi" FSRU vessel next week
Версия на азербайджанском языке Türkiyə “Ertuğrul Qazi” LNG gəmisini bu həftə təqdim edəcək

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
21 июня 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi