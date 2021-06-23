Турция представит судно FSRU Ertuğrul Qazi на этой неделе

Турция проведет официальную презентацию судна FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) Ertuğrul Qazi в эту пятницу.

Турция проведет официальную презентацию судна FSRU (плавучая установка для хранения и ре-газификации СПГ) Ertuğrul Qazi в эту пятницу.

Как передает Report со ссылкой на агентство İhlas, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, в презентации, которая состоится в районе Дёртъол в южной провинции Хатай, примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр также отметил, что Турция в мае произвела 1 468 ГВт/час солнечной энергии, побив тем самым месячный рекорд производства.

Следует отметить, что судно для хранения и регазификации СПГ является важным компонентом, необходимым при транзите и транспортировке этого типа газа по водным маршрутам. Танкер плавучей системы хранения устанавливается в море, обеспечивая хранение СПГ при температуре минус 160 градусов Цельсия. СПГ передается по трубе на береговую регазификационную установку, которая преобразует СПГ в природный газ.