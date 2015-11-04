​Турция предложила "Газпрому" продолжить технические переговоры по "Турецкому потоку"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Турция предлагает "Газпрому" продолжить обсуждение технических аспектов реализации проекта газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Али Риза Алабоюн.

"Мы направили "Газпрому" письмо с приглашением продолжать технические переговоры по проекту "Турецкий поток". Что касается обращения в арбитраж, то мы запросили у суда скидку на российский природный газ в размере 10,25%", - сказал он.

Руководитель пресс-службы минэнерго Турции Угур Алыджи также подтвердил, что турецкая сторона направила компании "Газпром" предложение продолжать переговоры, но других подробностей он не предоставил.

Переговоры по "Турецкому потоку" в настоящее время приостановлены. Стороны пока не могут прийти к компромиссу по ряду пунктов. На данный момент обсуждается перспектива строительства одной ветки трубопровода только для внутренних нужд Турции, которая должна будет получать около 16 млрд. кубометров газа в год.

26 октября нефтегазовая компания БОТАШ обратилась в международный арбитраж, чтобы урегулировать вопросы предоставления скидки на российский газ, который был закуплен с 29 декабря 2014 года. Стороны должны были подписать соответствующие соглашения, поскольку принципиально уже договорились о предоставлении скидки, но эти документы подписаны не были.