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Турция планирует увеличить добычу черноморского газа с 6 до 10 млн кубометров

Турция планирует увеличить добычу черноморского газа с 6 до 10 млн кубометров Турция рассчитывает увеличить объем добываемого на черноморских месторождениях газа с 6 до 10 млн кубометров в сутки к апрелю 2025 года.
Энергетика
17 августа 2024 г. 23:56
Турция планирует увеличить добычу черноморского газа с 6 до 10 млн кубометров

Турция рассчитывает увеличить объем добываемого на черноморских месторождениях газа с 6 до 10 млн кубометров в сутки к апрелю 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство İhlas, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"На сегодняшний день объем газа, добываемого на черноморском месторождении Сакарья, увеличился до 6 млн кубометров в день. Другими словами, 6 млн из 20 млн домохозяйств, пользующихся природным газом в Турции, теперь получают энергию из природного газа, который мы добываем в Черном море и Сакарье. Надеемся, что к апрелю первого квартала 2025 года мы увеличим этот показатель до 10 млн кубометров", - сообщил глава ведомства.

Байрактар также сообщил, что Турция создает морскую базу, которая позволит стране увеличить объемы добываемого газа.

"У меня для вас еще одна новость. И снова наш президент сказал об этом несколько недель назад... Мы создаем морскую базу. Наша новая плавучая добывающая платформа сейчас находится в пути и прибудет к концу сентября. С помощью этой производственной установки мы будем добывать 10 млн кубометров газа в течение 20 лет в 170 километрах от суши, и мы предложим этот газ вам в наших домах и коммерческих учреждениях", - сказал он.

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