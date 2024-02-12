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Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору

Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору Турецкий газотранспортный оператор Botas открыл возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору в реверсном режиме.
Энергетика
12 февраля 2024 г. 23:30
Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору

Турецкий газотранспортный оператор Botas открыл возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору в реверсном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Оператор объявил о возможности бронирования мощностей поставки газа из Турции на экспорт через пограничную точку Malkoclar-Stranca. До запуска "Турецкого потока" через этот пункт шел газ на запад Турции из РФ через Украину, Молдавию и Румынию. После запуска "Газпромом" и Botas "Турецкого потока" и строительства на территории Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии мощностей для его сухопутного продолжения российский газ стал идти в обратном направлении - через новую точку Malkoclar-Stranca 2.

Botas предложил на 2024 год бронирование мощностей в объеме до 10 млн куб. м в сутки для 1 и 4 кварталов и 11 млн куб. м в сутки для 2 и 3 кварталов.

В январе текущего года Botas и болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписали межоператорское соглашение о двусторонних поставках газа через эту точку. При этом в направлении Болгария-Турция возможна поставка до 47 млн куб. м в сутки.

Через газотранспортную сеть Турции может быть обеспечен доступ к природному газу с месторождений Турции, Азербайджана, Ирана, а также и глобального рынка СПГ через регазификационные терминалы Турции, отмечалось в сообщении Bulgartransgaz.

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