О нас

Турция осенью получит первое судно-платформу для добычи газа на Черном море

Турция осенью получит первое судно-платформу для добычи газа на Черном море Первая турецкая плавучая платформа для добычи газа отправилась из Сингапура в Турцию
Энергетика
30 июля 2024 г. 12:19
Турция осенью получит первое судно-платформу для добычи газа на Черном море

Первая турецкая плавучая платформа для добычи газа отправилась из Сингапура в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем аккаунте в социальной сети “X”.

«Первое турецкое судно - платформа отправилось из Сингапура в Турцию, и прибудет на место назначения через два месяца. С помощью этого объекта мы будем добывать достаточно природного газа для обеспечения ежесуточного спроса 5 млн домашних хозяйств», - написал министр.

Максимальная мощность платформы по переработке газа составляет 10,5 млн кубических метров в сутки.

Плавучая добывающая платформа длиной 298,45 метра и шириной 56 метров будет перерабатывать газ в рамках второго этапа разработки газового месторождения Сакарья и доставлять его на берег.

Судно – платформа было приобретено Турецкой государственной нефтяной компанией (TPAO) в Бразилии и направлено в Сингапур для доработки в соответствии с потребностями Турции в добыче природного газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb
Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb
30 İyul , 2024 10:51
Bakıda Böyükşor gölü üzərində pilot günəş enerjisi qurğusu istismara verilib
FotoBakıda Böyükşor gölü üzərində pilot günəş enerjisi qurğusu istismara verilib
30 İyul , 2024 10:21
Bu il AÇG və Şahdənizdən mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar proqnozu artırılıb
Bu il AÇG və "Şahdəniz"dən mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar proqnozu artırılıb
29 İyul , 2024 21:27
Neft qiymətlərinin ARDNF-nin aktivlərinə təsiri açıqlanıb
Neft qiymətlərinin ARDNF-nin aktivlərinə təsiri açıqlanıb
29 İyul , 2024 21:05
Neft qiymətlərinin Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirlərinə təsiri açıqlanıb - 4 SSENARİ
Neft qiymətlərinin Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirlərinə təsiri açıqlanıb - 4 SSENARİ
29 İyul , 2024 20:54
Sabah İmişli və Saatlının ümumilikdə 24 yaşayış məntəqəsində qaz kəsiləcək
Sabah İmişli və Saatlının ümumilikdə 24 yaşayış məntəqəsində qaz kəsiləcək
29 İyul , 2024 15:56
Azərbaycan mayda Türkiyəyə qaz ixracı üzrə liderliyini qoruyub
Azərbaycan mayda Türkiyəyə qaz ixracı üzrə liderliyini qoruyub
29 İyul , 2024 15:07
Direktor: Avropa enerji böhranını həll etmək üçün tələsməlidir
Direktor: "Avropa enerji böhranını həll etmək üçün tələsməlidir"
29 İyul , 2024 14:30
İtaliya 5 ayda TAP vasitəsilə Azərbaycandan 4,3 milyard kubmetr qaz alıb
İtaliya 5 ayda TAP vasitəsilə Azərbaycandan 4,3 milyard kubmetr qaz alıb
29 İyul , 2024 12:04
Neft bahalaşıb
Neft bahalaşıb
29 İyul , 2024 09:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi