Турция осенью получит первое судно-платформу для добычи газа на Черном море

Первая турецкая плавучая платформа для добычи газа отправилась из Сингапура в Турцию

Первая турецкая плавучая платформа для добычи газа отправилась из Сингапура в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем аккаунте в социальной сети “X”.

«Первое турецкое судно - платформа отправилось из Сингапура в Турцию, и прибудет на место назначения через два месяца. С помощью этого объекта мы будем добывать достаточно природного газа для обеспечения ежесуточного спроса 5 млн домашних хозяйств», - написал министр.

Максимальная мощность платформы по переработке газа составляет 10,5 млн кубических метров в сутки.

Плавучая добывающая платформа длиной 298,45 метра и шириной 56 метров будет перерабатывать газ в рамках второго этапа разработки газового месторождения Сакарья и доставлять его на берег.

Судно – платформа было приобретено Турецкой государственной нефтяной компанией (TPAO) в Бразилии и направлено в Сингапур для доработки в соответствии с потребностями Турции в добыче природного газа.