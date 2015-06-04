​Турция определила координаты маршрута "Турецкого потока"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Завершены работы по определению координат маршрута "Турецкого потока", по которому российский газ через территорию Турции будет поставляться в Европу. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз отметил, что координаты маршрута, который пройдет по 190-километровому участку на территории Турции, находятся на стадии согласования.

Как сообщает Report, по словам министра, сейчас идет подготовка документов для подписания.

"Министерство иностранных дел согласовало с российской стороной координаты маршрута трубопровода от участка, где он поворачивает от Болгарии в сторону Турции, и через 190-километровый участок на территории Турции. После окончательного соглашения, в соответствии с предложенным российской стороной договором, маршрут трубопровода проляжет от восточной части Черного моря к Турции", - сказал министр.

Министр заявил, что Запад расценивает данный проект, как направленный против своих политических интересов: "Он направлен на удовлетворение спроса на газ в Европе. Россия будет осуществлять поставки газа в объеме 63 млрд. кубометров в год".

Директор отдела международных связей Иранской национальной газовой компании Азизуллах Рамазани заявил, что Иран допускает возможность использования данного трубопровода для поставок газа в Европу: "Это возможно, однако переговоров в связи с этим пока не проводилось. Пункт, в котором российский и турецкий газопроводы подходят к Европе, может стать тем же пунктом, в котором и иранский газопровод может достичь Европы".

А.Рамазани отметил, что решение по данному вопросу будет принято после снятия санкций.