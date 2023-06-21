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Турция обсуждает проекты строительства трех новых АЭС с Южной Кореей, РФ и КНР

Турция обсуждает проекты строительства трех новых АЭС с Южной Кореей, РФ и КНР Турция обсуждает проект строительства второй АЭС в стране с Южной Кореей и РФ, а третьей - с КНР.
Энергетика
21 июня 2023 г. 15:39
Турция обсуждает проекты строительства трех новых АЭС с Южной Кореей, РФ и КНР

Турция обсуждает проект строительства второй АЭС в стране с Южной Кореей и РФ, а третьей - с КНР.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил начальник отдела Главного управления ядерной энергетики и международный проектов Минэнергетики и природных ресурсов Турции Салих Сары на открытии V Выставки и IX Саммита атомных электростанций в Стамбуле.

По его словам, вторую атомную электростанцию власти Турции планируют построить в провинции Синоп, а третью - в регионе Тракья.

Сары сообщил, что на площадке второй атомной станции в Синопе завершились необходимые исследования: "Проводятся переговоры с Южной Кореей и Российской Федерацией".

Строительство третьей АЭС на территории Турции обсуждается с китайскими специалистами.

"Кроме того, мы находимся в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам ММР (малых модульных реакторов). Определяется место под четвертую АЭС", - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя Совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко рассказал о ходе реализации проекта первой атомной станции Турции в провинции Мерсин.

По его словам, до конца года планируется завершить строительство и монтаж на первом энергоблоке АЭС "Аккую", работы близятся к концу.

"Росатом всегда открыт для обсуждения новых направлений сотрудничества с Турцией. Конечно, это может включать и новые проекты строительства АЭС большой мощности", - добавил он.

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