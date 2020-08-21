О нас
Report Georgia

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море Президент республики Тайип Эрдоган уточнил, что объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров
Энергетика
21 августа 2020 г. 16:54

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение.

Как передает Report  со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступление которого транслирует телеканал NTV.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.

Разведку в море с 20 июля вело буровое судно "Фатих", месторождение обнаружено на скважине "Туна-1".

По словам Т.Эрдогана, обнаружение данного месторождения говорит о том, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа". "Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - сказал он.

В ближайшее время, отметил Т.Эрдоган, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
Азербайджанец возглавил Билайн
Азербайджанец возглавил "Билайн"
19 августа 2020 г. 11:22
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48
Как проверить недвижимость на «легальность»
Как проверить недвижимость на «легальность»
19 августа 2020 г. 09:31
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
Президент Мали объявил о своей отставке
Президент Мали объявил о своей отставке
19 августа 2020 г. 04:20

Последние новости

16:58
ФотоВ Гарадаге выявлены нарушители карантинного режима Происшествия
16:54
Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море Энергетика
16:39
Эрдоган: Мы обнаружили крупнейшее месторождение природного газа В регионе
16:19
Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза Промышленность
16:14
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки В регионе
16:02
Лига чемпионов: Объявлен лучший игрок недели Футбол
15:43
Началась выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов Социальная защита
15:42
Сотрудники Huawei опасаются массовых увольнений Бизнес
15:30
Сборная Азербайджана проведет товарищескую встречу Футбол
15:25
Барнье: ЕC и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit Другие страны
15:21
Посредством “Mobil notariat” зарегистрировано свыше 20 000 электронных доверенностей Происшествия
15:06
Египет изменил правила въезда в страну для туристов Туризм
15:04
ФотоЗамминистра: Стали свидетелями неудовлетворительного состояния агросадов в ряде регионов Экология
14:45
Грузия готова обсудить восстановление авиарейсов с Россией  В регионе
14:35
Врач назвал предварительный диагноз Навального В регионе
Вся новостная лента