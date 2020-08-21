Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

Президент республики Тайип Эрдоган уточнил, что объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступление которого транслирует телеканал NTV.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.

Разведку в море с 20 июля вело буровое судно "Фатих", месторождение обнаружено на скважине "Туна-1".

По словам Т.Эрдогана, обнаружение данного месторождения говорит о том, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа". "Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - сказал он.

В ближайшее время, отметил Т.Эрдоган, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".