Турция нарастила импорт газа из Азербайджана

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 1 130,76 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Управления по регулированию энергетического рынка Турции, это на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Из этого объема 594,15 млн кубометров пришлось на январь, 536,61 млн кубометров – на февраль. В январе импорт увеличился на 0,64%, в феврале - 6,02%.

В январе на азербайджанский газ пришлось 9,56% общего газового импорта Турции, в феврале эта цифра составила 9,93%.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, 6,6 млрд кубометров газа в рамках первой стадии разработки месторождения "Шахдениз" экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.