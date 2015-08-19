Турция направила России проект соглашения по "Турецкому потоку"

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции направили России проект межправительственного соглашения по "Турецкому потоку" и ожидают ответа от российской стороны. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Турции Танер Йылдыз.

Он также отметил, что объем поставок газа из России в Турцию за полгода упал на 8%. По словам министра, падение турецкой лиры создает дополнительную нагрузку на бюджет, так как стране потребуется потратить дополнительные 3,82 млрд. долларов США на газ.

Подробности межправительственного соглашения агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что Балканские страны, а именно Сербия, Македония, Греция и Венгрия заинтересованы в продлении газопровода "Турецкий поток" до территории Австрии.