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Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года

Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года.
Энергетика
30 января 2023 г. 09:31
Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года

Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил гендиректор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин.

Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Мы уже планируем на ближайшие годы. Наша цель до 2030 года устранить зависимость Турции от природного газа. В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 млрд долларов в отношении импорта энергоносителей. Основной проблемой дефицита текущего счета Турции является импорт энергоносителей. За один месяц дефицит составляет 8-9 млрд долларов. Мы пытаемся закрыть его", - приводит слова Бильгина газета Sabah.

Говоря об обнаруженных Турцией запасах газа в Черном море, глава TPAO заявил, что "речь идет о запасе, который можно добывать в течение 30-40 лет".

"На первом этапе мы будем производить 10 млн кубометров в день. В первую очередь мы будем замещать 10% от общей потребности. Вместо того чтобы тратить 9 млрд долларов в месяц, мы будем тратить 8 миллиардов долларов", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkiye intends to eliminate dependence on gas supplies by 2030

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