Турция надеется на запуск газового хаба в стране в 2024 году

Турция надеется, что запуск газового хаба в стране состоится в 2024 году. Создание электронной платформы торговли газом может занять около года.

Турция надеется, что запуск газового хаба в стране состоится в 2024 году. Создание электронной платформы торговли газом может занять около года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на Петербургском международном газовом форуме.

"Мы сейчас обсуждаем этот проект с "Газпромом", с нашими партнерами, а именно - мы хотим создать электронную платформу. Я думаю, этот процесс не займет много времени, может быть, потребуется год для создания этого механизма. Кроме того, у нас есть более широкие перспективы и дополнительные, далеко идущие цели - мы хотели бы создать возможность для участия нашего финансового Стамбульского центра в работе, хотели бы развивать компетенции энергетической торговли, а также торговли минеральными ресурсами. Кроме того, мы говорим о создании газового хаба. <...> Я думаю, мы можем завершить данную инициативу к 2024 году", - сказал он.