Турция начинает укладку труб в рамках проекта добычи газа в Черном море

Турция приступает к важнейшей стадии реализации проекта по добыче природного газа в Черном море с месторождения "Сакарья". В пятницу, 10 июня, начнется укладка труб 170-километрового газопровода на глубине до 2 км, работы планируется завершить в течение п

Турция приступает к важнейшей стадии реализации проекта по добыче природного газа в Черном море с месторождения "Сакарья". В пятницу, 10 июня, начнется укладка труб 170-километрового газопровода на глубине до 2 км, работы планируется завершить в течение пяти месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yeni Safak.

Укладкой труб займутся специальные суда "Касторо-10" и "Кастроне". Всего в работах будут задействовано порядка 20 судов и свыше 4 тыс. человек.

Первый газ с месторождения "Сакарья", согласно планам, начнет поступать потребителям в Турции в первом квартале 2023 года. На начальной стадии с месторождения планируется добывать порядка 10 млн кубометров газа в сутки или 3,4-4 млрд в год. К 2027-2028 годам ежесуточный объем добычи газа должен составить 40 млн кубометров, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд.

Об обнаружении в Черном море газа с прогнозируемыми запасами 540 млрд кубометров турецкие власти объявили в 2020 году. Запасы самого крупного месторождения "Сакарья", как сообщалось, превышают 400 млрд кубометров. В разработку месторождения Турция намерена инвестировать около 10 млрд долларов.