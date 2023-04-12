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Турция начала поставки газа в Болгарию

Турция начала поставки газа в Болгарию Турция осуществила поставку первой партии природного газа в Болгарию в рамках 13-летнего энергетического контракта между двумя странами, передает Report со ссылкой на Anadolu.
Энергетика
12 апреля 2023 г. 18:00
Турция начала поставки газа в Болгарию

Турция осуществила поставку первой партии природного газа в Болгарию в рамках 13-летнего энергетического контракта между двумя странами, передает Report со ссылкой на Anadolu.

На турецком СПГ-терминале Marmara Ereğlisi состоялась церемония в ознаменование начала поставок с участием министра энергетики Болгарии Розена Христова, гендиректора нефтегазовой компании BOTAŞ Бурхана Озджана и гендиректора "Булгаргаз" Деницы Златевой.

Гендиректор BOTAŞ в своем выступлении отметил значимость начала поставок газа как для Турции, так и для Болгарии.

"Объем газа, который будет первоначально поставлен в Болгарию составит около 55 млн кубометров, а в целом Турция планирует транспортировать в соседнюю страну около 1,5 млрд кубометров в год", - сообщил Озджан, заметив, что технически возможно увеличить объемы поставок голубого топлива по мере роста спроса в Болгарии.

Он обратил внимание на тот факт, что объем СПГ, поступающего в Турцию на сегодня достигает 161 млн кубометров в день: "Это равносильно 50 млрд кубометрам газа в год. Таким образом, мы демонстрируем Болгарии и другим европейским странам потенциал нашей страны, которым можно воспользоваться", - отметил глава BOTAŞ.

Министр энергетики Болгарии Розен Христов, в свою очередь, сообщил, что СПГ-танкер американской компании Chenier находится в порту Marmara Ereğlisi.

"На терминале будет осуществлена регазификация СПГ, хранение и поставки в Болгарию во взаимодействии с BOTAŞ. Это сотрудничество имеет большое значение не только для энергетической безопасности Болгарии, но и Юго-Восточной и Центральной Европы", - добавил болгарский министр.

Турция и Болгария 3 января подписали соглашение, согласно которому Болгария будет получать через Турцию примерно 1,5 млрд кубометров газа в год на протяжении 13 лет.

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