Турция начала добавлять биодизель в дизтопливо

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Турции начали добавлять 0,5% биодизеля в дизельное топливо.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, каждые 200 литров продаваемого на рынке дизтоплива будут содержать 1 литр биодизеля.

Соответствующее решение было принято Управлением по надзору за энергетическим рынком Турции в июне 2017 года и вступило в силу с 1 января этого года. Таким образом, дизтопливо будет включать в себя биодизель, произведенный из сельскохозяйственной продукции или использованных растительных масел.

Напомним, что 84% потребляемого в Турции топлива приходится на дизель. По расчетам, в 2018 году будет произведено около 115 тыс. тонн биодизеля. В Турции имеется 12 производителей биодизеля, а их годовая производственная мощность составляет 240 тыс. тонн.

Биодизель производится из масла канола и сафлорового масла. Он может использоваться в чистом виде в качестве топлива, но чаще всего смешивается с дизелем. Благодаря своим свойствам, продлевает срок службы автомобильных двигателей, кроме того, меньше загрязняет окружающую среду.