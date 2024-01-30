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Турция может заняться сжижением импортируемого газа для дальнейшей продажи

Турция может заняться сжижением импортируемого газа для дальнейшей продажи Парламент Турции рассматривает законопроект, который позволит задействовать установки для сжижения как добываемого в республике, так и импортного природного газа для дальнейшей перепродажи.
Энергетика
30 января 2024 г. 11:57
Турция может заняться сжижением импортируемого газа для дальнейшей продажи

Парламент Турции рассматривает законопроект, который позволит задействовать установки для сжижения как добываемого в республике, так и импортного природного газа для дальнейшей перепродажи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Ekonomim.

Одобрение законопроекта, отмечает издание, позволит Турции стать центром торговли природного газа благодаря возможности продавать его в виде СПГ на мировых рынках. Заводы по сжижению природного газа могут быть созданы в объявленных Министерством энергетики и природных ресурсов Турции зонах возобновляемых источников энергии.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Выступая 4 сентября 2023 года в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании проект дорожной карты реализации проекта создания газового хаба.

Реализация проекта может начаться в 2024 году, дорожная карта будет принята в ближайшее время.

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Версия на английском языке Türkiye may liquefy imported gas for further sale

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