Турция и Великобритания подписали "Энергетический и климатический диалог"

Турция и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании под названием "Энергетический и климатический диалог".

Турция и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании под названием "Энергетический и климатический диалог".

Как передает Report, об этом написал находящийся с визитом в Лондоне министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети "Х".

По его словам, документ был подписан по итогам переговоров с министром энергетической безопасности и "чистого нуля" Великобритании Эдом Милибэндом.

"Меморандум предусматривает сотрудничество двух стран по таким ключевым направлениям, как переход к чистой энергетике, развитие низкоуглеродной водородной экономики, модернизация энергосетей, региональные электрические соединения и малые модульные реакторы", - написал Байрактар.

Он также подчеркнул, что подписание данного соглашения - очередной шаг Турции на пути к укреплению своей энергетической безопасности и независимости.