Анкара и Тель-Авив обсуждают возможные поставки израильского газа через Турцию в Европу

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Израильский газ может поставляться в Европу через территорию Турции. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, этот вопрос обсуждался в ходе встречи министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваля Штайница с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком в рамках 23-го Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле.

По словам израильского министра, маршрут для поставок израильского газа в Европу по территории Турции является одним из важных, и стороны в дальнейшем обсудят возможность строительства трубопровода из Израиля в Турцию.

"В настоящее время доказанные запасы природного газа Израиля составляют 900 млрд. кубометров. Но мы полагаем, что прогнозируемые запасы газа в стране составляют 2,2 трлн. кубометров. Таким образом, общий объем запасов природного газа Израиля составляет около 3 трлн. кубометров", - сказал Штайниц.

По его словам, такие объемы являются достаточными для внутреннего потребления, и поэтому Израиль планирует экспортировать газ в Европу.