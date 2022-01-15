Турция и Иран приступают к переговорам по продлению газового соглашения

На этой неделе пройдут переговоры между турецкой компанией BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана.

На этой неделе пройдут переговоры между турецкой компанией BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал министр нефти Ирана Джавад Овджи.

Он сообщил, что продление газового соглашения с Турцией – один из вопросов на повестке Министерства нефти Ирана и Национальной газовой компании Ирана: "По новому договору, экспорт газа в Турцию продлится до 2026 года. На этой неделе между BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана стартуют переговоры".

Иран является вторым поставщиком природного газа в Турцию после России. В рамках 25-летнего договора о поставках природного газа для производства электроэнергии Тегеран ежегодно продает Турции 10 млрд кубометров газа.

Газ поставляется из Тегерана в Анкару по трубопроводу протяженностью 2 577 километров (1 601 миля).