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Турция и Иран приступают к переговорам по продлению газового соглашения

Турция и Иран приступают к переговорам по продлению газового соглашения На этой неделе пройдут переговоры между турецкой компанией BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана.
Энергетика
15 января 2022 г. 15:52
Турция и Иран приступают к переговорам по продлению газового соглашения

На этой неделе пройдут переговоры между турецкой компанией BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал министр нефти Ирана Джавад Овджи.

Он сообщил, что продление газового соглашения с Турцией – один из вопросов на повестке Министерства нефти Ирана и Национальной газовой компании Ирана: "По новому договору, экспорт газа в Турцию продлится до 2026 года. На этой неделе между BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана стартуют переговоры".

Иран является вторым поставщиком природного газа в Турцию после России. В рамках 25-летнего договора о поставках природного газа для производства электроэнергии Тегеран ежегодно продает Турции 10 млрд кубометров газа.

Газ поставляется из Тегерана в Анкару по трубопроводу протяженностью 2 577 километров (1 601 миля).

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Версия на английском языке Turkey, Iran start talks to extend gas agreement
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İran qaz müqaviləsinin uzadılmasına dair danışıqlara başlayır

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