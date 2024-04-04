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Турция и Иран договорились продлить договор по поставкам иранского газа после 2026 года

Турция и Иран договорились продлить договор по поставкам иранского газа после 2026 года Тегеран и Анкара планируют продлить 30-летнее соглашение по поставкам иранского газа в Турцию, срок которого истекает в 2026 году. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на “Bloomberg HT”, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи по итогам переговоров с
Энергетика
4 апреля 2024 г. 18:17
Турция и Иран договорились продлить договор по поставкам иранского газа после 2026 года

Тегеран и Анкара планируют продлить 30-летнее соглашение по поставкам иранского газа в Турцию, срок которого истекает в 2026 году.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg HT, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи по итогам переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром 4 апреля в Тегеране.

"В ходе нашей встречи было решено провести переговоры о продлении существующего газового соглашения с Турцией. Срок действия нынешнего контракта истекает в 2026 году. В рамках нового договора предполагается ежесуточная поставка в Турцию 30 млн кубометров природного газа", - сказал Оуджи.

Он также сообщил, что сегодня пройдут официальные переговоры между Иранской национальной газовой компанией и турецкой государственной газотранспортной компанией BOTAS.

"Мы обсудили также вопросы расширения энергетического сотрудничества между Турцией и Ираном и возможности турецких компаний инвестировать в энергетическую сферу Ирана, начнем работать над расширением сотрудничества, начиная с сегодняшнего дня", - подчеркнул Оуджи.

Министр заявил, что Иран готов расширять сотрудничество с Турцией в сфере разработки месторождений нефти и природного газа, нефтяных объектов и нефтехимического сектора.

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