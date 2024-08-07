Турция и Болгария готовят меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов сегодня в Стамбуле провел переговоры с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром по поводу подготовки межправительственного меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики.

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов сегодня в Стамбуле провел переговоры с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром по поводу подготовки межправительственного меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу болгарского Минэнерго.

“Цель меморандума– создать основу для сотрудничества в сфере энергетики между Болгарией и Турцией и облегчить обмен техническими знаниями, навыками и опытом”, - говорится в сообщении.

В проекте документа в качестве ключевых областей энергетического сотрудничества между двумя странами указаны возможности соединения электрических и газовых сетей, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

“Министры согласились, что подписание меморандума будет способствовать развитию межсетевых связей, которые поддерживают безопасность энергопоставок в регионе”, - говорится в сообщении.

По предложению министра Малинова документ будет подписан в Софии.

Глава Минэнерго Болгарии также поднял перед своим турецким коллегой вопрос о пересмотре газового соглашения между Bulgargaz и турецкой BOTAS.

“Активные переговоры на эту тему продолжатся, поскольку 15 августа представители BOTAS посетят Болгарию для встречи с Bulgargaz”, - говорится в информации.