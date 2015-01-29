Турция и Азербайджан призывают Туркменистан присоединиться к TANAP

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Турция и Азербайджан призывают Туркменистан принять участие в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил в четверг в Ашхабаде глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По итогам встречи министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Турции Чавушоглу сообщил журналистам, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике, особое внимание было уделено газовой сфере.