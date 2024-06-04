Турция и Азербайджан подписали соглашение по продлению поставок газа с месторождения "Шахдениз"

Турция и Азербайджан подписали соглашение по продлению поставок азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз.

Турция и Азербайджан подписали соглашение по продлению поставок азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения "Шахдениз".

Как стало известно Report, документ подписан сроком на 2025-2028 гг.

Напомним, что Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024 гг) ежегодно 3,7 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 "Шахдениз".

Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).