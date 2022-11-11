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Турция и Алжир создадут совместную компанию с целью разведки месторождений

Турция и Алжир создадут совместную компанию с целью разведки месторождений Турция и Алжир создадут совместную компанию по разведке нефти и природного газа. СП будет создано усилиями Алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach и турецкой нефтяной компанией Turkish Petroleum (TP).
Энергетика
11 ноября 2022 г. 11:23
Турция и Алжир создадут совместную компанию с целью разведки месторождений

Турция и Алжир создадут совместную компанию по разведке нефти и природного газа. СП будет создано усилиями Алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach и турецкой нефтяной компанией Turkish Petroleum (TP).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез по итогам встречи с алжирским коллегой Мухаммедом Аркабом в Алжире.

По словам министра, компания будет проводить работу в странах региона, главным образом в Алжире.

Донмез отметил, что обсуждал с коллегой новые шаги, которые можно предпринять в области энергетики и добычи полезных ископаемых.

По его словам, достигнута также договоренность о мерах по поощрению и поддержке совместной работы государственных и частных учреждений в этой области как в Турции, так и в Алжире.

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