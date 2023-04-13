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Турция хочет подписать с Египтом соглашение о постоянных поставках природного газа

Турция хочет подписать с Египтом соглашение о постоянных поставках природного газа Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг о заинтересованности Анкары в подписании с Египтом средне- или долгосрочного соглашения о поставках египетского газа.
Энергетика
13 апреля 2023 г. 21:07
Турция хочет подписать с Египтом соглашение о постоянных поставках природного газа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о заинтересованности Анкары в подписании с Египтом средне- или долгосрочного соглашения о поставках египетского газа.

Как передает Report, трансляция велась на странице турецкого министра в Twitter.

"Вы знаете, мы импортируем сжиженный газ и из Египта, и даже из США как для собственных нужд, так и для его регазификации на пяти наших терминалах и экспорта в другие страны. Но хотим вместо покупки египетского газа на спотовом рынке заключить средне- или долгосрочное соглашение между нашими энергетическими компаниями (для обеспечения постоянных поставок - ред.)", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри, который прибыл с официальным визитом в Анкару.

Шукри в свою очередь отметил, что Каир заинтересован в сотрудничестве с Анкарой в целом в энергетической сфере, но особенно хотел бы развивать при содействии Турции возобновляемую энергетику. Чавушоглу на это сказал, что существует большой потенциал для такого рода взаимодействия. "Турция с точки зрения развития солнечной и ветроэнергетики находится выше среднего мирового уровня. У нас накоплен внушительный опыт", - подчеркнул он.

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