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Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и ФРГ в Стамбуле

Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и ФРГ в Стамбуле Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле 8-9 декабря.
Энергетика
26 октября 2022 г. 09:19
Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и ФРГ в Стамбуле

Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле 8-9 декабря.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

"Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я даже предложил это сторонам. Они сказали, что это нереально, но, вдруг все может быть реализовано в течение 24 часов", - приводит издание слова председателя.

По его словам, в заседании примут участие зарубежные компании.

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Версия на английском языке Turkiye wants to organize meeting of Russian and German energy ministers in Istanbul

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