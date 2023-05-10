Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей по счетам за газ на $600 млн

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму 600 млн долларов до 2024 года.

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму 600 млн долларов до 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе. Согласно ему, "отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь 4 млрд долларов США".

"Официально платеж в размере 600 млн долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", - сказал агентству один из источников.