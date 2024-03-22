О нас

Турция будет проводить разведку нефти в Мраморном море

Турция будет проводить разведку нефти в Мраморном море Турецкая государственная нефтяная компания Turkish Petroleum (TPAO) получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря.
Энергетика
22 марта 2024 г. 18:59
Турция будет проводить разведку нефти в Мраморном море

Турецкая государственная нефтяная компания Turkish Petroleum (TPAO) получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

"Компания Turkish Petroleum получила лицензии на разведку нефти у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале в Мраморном море. По этим трем лицензиям разведка нефти будет вестись на площади 95 055 гектаров в течение 8 лет", - пишет издание.

Турция рассчитывает в 2024 году обеспечить 10%, а в 2026 году - 18% своей потребности в нефти с месторождений на юго-востоке страны, заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек.

Суточная добыча нефти на месторождениях нефти в горах Габар на юго-востоке Турции в начале марта превысила 37 тысяч баррелей. TPAO рассчитывает до конца 2024 года добывать 100 тысяч баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish Petroleum Corporation to explore for oil in Marmara Sea
Версия на азербайджанском языке “Turkish Petroleum” Mərmərə dənizində neft axtaracaq

Самое читаемое

В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
20 марта 2024 г. 08:00
Праздничные мероприятия в азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме
Праздничные мероприятия в азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме
18 марта 2024 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi