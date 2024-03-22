Турция будет проводить разведку нефти в Мраморном море

Турецкая государственная нефтяная компания Turkish Petroleum (TPAO) получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

Турецкая государственная нефтяная компания Turkish Petroleum (TPAO) получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

"Компания Turkish Petroleum получила лицензии на разведку нефти у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале в Мраморном море. По этим трем лицензиям разведка нефти будет вестись на площади 95 055 гектаров в течение 8 лет", - пишет издание.

Турция рассчитывает в 2024 году обеспечить 10%, а в 2026 году - 18% своей потребности в нефти с месторождений на юго-востоке страны, заявил ранее министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек.

Суточная добыча нефти на месторождениях нефти в горах Габар на юго-востоке Турции в начале марта превысила 37 тысяч баррелей. TPAO рассчитывает до конца 2024 года добывать 100 тысяч баррелей в сутки.