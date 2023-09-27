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Турция будет экспортировать в Румынию до 4 млн кубометров газа в сутки

Турция будет экспортировать в Румынию до 4 млн кубометров газа в сутки Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ подписала соглашение с румынской нефтяной компанией OMV Petrom соглашение о поставках в Румынию до 4 млн кубометров природного газа в сутки.
Энергетика
27 сентября 2023 г. 11:39
Турция будет экспортировать в Румынию до 4 млн кубометров газа в сутки

Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ подписала соглашение с румынской нефтяной компанией OMV Petrom соглашение о поставках в Румынию до 4 млн кубометров природного газа в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу BOTAŞ.

Подача "голубого топлива" начнется с 1 октября.

В BOTAŞ отметили, что стороны договорились развивать сотрудничество в сфере подачи, хранения, выработки и продажи природного газа, а также в области развития технологий зеленой энергетики.

Ранее турецкая компания заключила соглашения по экспорту природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию, расширив тем самым свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и диверсификацию источников энергоресурсов на континенте.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Rumıniyaya sutkada 4 milyon kubmetrə qədər təbii qaz ixrac edəcək
Версия на английском языке Türkiye to export up to 4 million cubic meters of gas per day to Romania

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