Тарифный совет Азербайджана об условиях применения нового лимита на газ - ЭКСКЛЮЗИВ

С сегодняшнего дня свыше 1,8 млн абонентов (более 7 млн граждан) Азербайджана будут получать газ по низким тарифам.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил секретарь Тарифного (ценового) совета Джейхун Наджафов.

"Как сообщалось, в продолжение социальной политики президента Азербайджанской Республики, носящей системный и устойчивый характер, предпринят очередной гуманистический шаг. По поручению главы государства, на проведенном 30 апреля заседании Тарифного (ценового) совета годовой объем потребления природного газа по низкому тарифу для населения увеличен с 1 700 до 2 200 кубометров. Таким образом, удельный вес абонентов из группы населения, потребляющих природный газ только по низкому тарифу, возрастет с 70% до 85%. Разница, возникшая в связи с повышением лимита на потребление, будет погашена за счет государства", - сказал Наджафов.

Касаясь использования лимита, он отметил, что расчеты будут проводиться в соответствии с объемом используемого природного газа с 1 января 2019 года: "К примеру, на 1 мая 2019 года абонент использовал 1 400 кубометров газа. В этом случае к концу года абонент сможет использовать еще 800 кубометров природного газа по льготному тарифу (10 гяпиков за кубометр). Если на указанную дату абонент превысил предыдущий лимит (1 700 кубометров), разница между предыдущим и новым лимитом будет учтена в расчетах.

В то же время если абонент превысит новый лимит (2 200 кубометров) в течение года, расчет будет производиться по цене 20 гяпиков за каждый кубометр, добавил Наджафов.

Отметим, что фактическое среднегодовое потребление природного газа на одного абонента ниже 1 400 кубометров.