Трубопровод TAP может использоваться для транспортировки российского газа в Европу

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Акционеры проекта строительства магистрального газопровода (МГП) IGI Poseidon полагают возможным использование ТАР (Трансадриатический трубопровод) для поставок российского газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава IGI Poseidon Э.Руджери в кулуарах European Autumn Gas Conference.

По его словам, сегодня Газпром ведет строительство "Турецкого потока", который будет состоять из двух ниток. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая - в Европу: "На турецко-греческой границе начнется ТАР, который будет получать газ по TANAP (Трансанатолийский газопровод). При этом TANAP будет подключен к турецкой системе Botas, так же как и "Турецкий поток".

По словам Э.Руджери, не исключено, что поставщики захотят покупать газ для поставки в Европу из системы Botas, и таким образом можно будет использовать TAP для доставки российского газа в Европу.