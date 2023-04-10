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TRT Haber: Турция хочет покрыть 30% потребления газа за счет добычи в Черном море

TRT Haber: Турция хочет покрыть 30% потребления газа за счет добычи в Черном море Турция рассчитывает к 2026 году покрыть 30% потребности в газе за счет месторождений в Черном море, снизив зависимость от импорта.
Энергетика
10 апреля 2023 г. 10:35
TRT Haber: Турция хочет покрыть 30% потребления газа за счет добычи в Черном море

Турция рассчитывает к 2026 году покрыть 30% потребности в газе за счет месторождений в Черном море, снизив зависимость от импорта.

Как передает Report, об этом сообщил гостелеканал TRT Haber.

"Ежегодное потребление газа в Турции составляет 55-60 млрд кубометров. Целью является обеспечение к 2026 году 30% потребляемого газа за счет черноморского месторождения. Ожидается, что добавление отечественного газа в систему еще больше укрепит позиции Турции в контрактах на импорт природного газа",- отмечает телеканал.

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 млрд кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что найдено месторождение газа объемом 58 млрд кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 млрд кубометров. Ожидается, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.

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Версия на английском языке TRT Haber: Türkiye seeks to cover 30% of gas consumption through production in Black Sea

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