Тринадцать стран ЕС призвали к "потолку" цен на весь импортируемый газ

Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.

Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - отмечается в обращении. Его подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - уверены авторы письма.