О нас

Тринадцать стран ЕС призвали к "потолку" цен на весь импортируемый газ

Тринадцать стран ЕС призвали к "потолку" цен на весь импортируемый газ Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.
Энергетика
27 сентября 2022 г. 16:44
Тринадцать стран ЕС призвали к потолку цен на весь импортируемый газ

Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - отмечается в обращении. Его подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - уверены авторы письма.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 13 EU countries call for price ceiling for all imported gas
Версия на азербайджанском языке Avropanın 13 ölkəsi təbii qaza maksimum qiymət həddinin tətbiqini istəyir

Самое читаемое

Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi