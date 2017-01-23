Три страны уже полностью выполнили обязательства в рамках соглашения о сокращении нефтедобычи

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ С начала действия соглашения (1 января) ОПЕК и не входящие в картель производители нефти сократили добычу черного золота уже на 1,5 баррелей в стуки (80% от целевого уровня).
Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих на прошедшей вчера, 22 января, встрече в Вене.
По данным министра энергетики Кувейта Эссама Аль-Марзука, в настоящий момент Саудовская Аравия добывает чуть меньше 1 млн баррелей в сутки и предупреждает своих клиентов о существенном снижении объемов поставок в следующем месяце.
По сообщениям из Вены, встреча продолжалась всего час, после чего глава контрольного комитета, состоящего из пяти членов (Кувейт, Россия, Алжир, Венесуэла и Оман) Эссам Аль-Марзук сообщил о полном согласии всех подписантов с предложенным механизмом мониторинга, а также об их намерении выполнить взятые на себя обязательства на все 100%.
По его словам, комитет будет изучать данные, предоставленные каждой страной, поставившей подпись под соглашением, а также без внимания не останется и информация таких организаций, как IHS Cambridge Energy Research Associates, Argus Media и МЭА.
На данный момент Саудовская Аравия, Алжир и Кувейт уже полностью выполнили свои обязательства, Ирак и Венесуэла - на 50%, Россия же сократила всего на 0,1 млн баррелей в сутки (33%). Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что нарушителей соглашения наказывать не будут, что, по мнению экспертов, может создать серьезные проблемы, если цены на нефть внезапно возобновят снижение.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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