Три нефтеперерабатывающих завода Total могут приостановить деятельность

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Французское профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) призвала работников трех нефтеперерабатывающих заводов нефтегазовой корпорации Total приостановить свою деятельность.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя объединения Тьерри Дефресна.

В случае отклонения руководством компании предложений по заработной плате и бонусам сотрудникам, три завода завершат деятельность с начала следующей рабочей недели.

"Если наше предложение будет отклонено, мы предложим членам объединения в полдень понедельника приостановить работу на нефтеперерабатывающих заводах Grandpuits, Feyzin и Normandy", - сказал Дефресна.

Отметим, что в стране оказались блокированы несколько объектов нефтегазовой корпорации Total, расположенные в Нормандии, а также в департаментах Атлантическая Луара, Бую-дю-Рон, Сена и Марна. Первоначально акция была начата самими работниками нефтяных объектов, которые требовали повышение зарплаты, однако в дальнейшем многие сотрудники объявили, что присоединяются к "желтым жилетам".