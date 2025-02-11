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Трест "Комплексные буровые работы" SOCAR успешно прошел повторную сертификацию

Трест "Комплексные буровые работы" SOCAR успешно прошел повторную сертификацию Орган по сертификации систем менеджмента Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND), подчиненный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, провел повторную сертификацию интегрированной системы управл
Энергетика
11 февраля 2025 г. 12:51
Трест Комплексные буровые работы SOCAR успешно прошел повторную сертификацию

Орган по сертификации систем менеджмента Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND), входящий в структуру Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, провел повторную сертификацию интегрированной системы управления Треста "Комплексные буровые работы" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, в ходе сертификации была проведена оценка соответствия системы управления требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 (менеджмент качества), ISO 14001:2015 (экологический менеджмент), ISO 45001:2018 (охрана здоровья и безопасность труда).

AZSTAND осуществляет сертификацию систем управления на предприятиях, проверяя их соответствие государственным и международным стандартам, а также оказывает поддержку в их совершенствовании.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın “Kompleks Qazma İşləri Tresti” yenidən sertifikatlaşdırılıb

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