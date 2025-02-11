Трест "Комплексные буровые работы" SOCAR успешно прошел повторную сертификацию

Орган по сертификации систем менеджмента Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND), подчиненный Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, провел повторную сертификацию интегрированной системы управл

Орган по сертификации систем менеджмента Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND), входящий в структуру Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, провел повторную сертификацию интегрированной системы управления Треста "Комплексные буровые работы" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, в ходе сертификации была проведена оценка соответствия системы управления требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 (менеджмент качества), ISO 14001:2015 (экологический менеджмент), ISO 45001:2018 (охрана здоровья и безопасность труда).

AZSTAND осуществляет сертификацию систем управления на предприятиях, проверяя их соответствие государственным и международным стандартам, а также оказывает поддержку в их совершенствовании.