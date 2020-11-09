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Трейдеры впервые начали реэкспорт газа из Украины

Трейдеры впервые начали реэкспорт газа из Украины Украинские ПХГ заполнены на 90% – рекордный показатель за последние 10 лет
Энергетика
9 ноября 2020 г. 13:40
Трейдеры впервые начали реэкспорт газа из Украины

Оператор газотранспортной системы Украины за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран ЕС в Украину в режиме shorthaul (транспортировка на короткие расстояния) 6,1 млрд кубометров газа, и почти весь этот объем пока сохраняется в подземных хранилищах газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в октябре впервые в истории был осуществлен реэкспорт газа в объеме 15 млн кубометров в страны ЕС по заказу его владельцев.

«Ещё одна значимая веха для рынка газа – начался реэкспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт», – заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

«Наши прогнозы таки реализовались – Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС», – заявил также глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По словам Макогона, ОГТСУ уже заработал порядка 500 млн гривен (17,8 млн долларов США) дохода от предоставления услуги shorthaul, которая стала абсолютно новым источником дохода для компании.

«Когда мы в 2016-2017 годах ещё в «Укртрансгазе» проектировали новые продукты «таможенный склад» и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров», – отметил глава компании.

Коболев добавил, что благодаря привлекательным условиям хранения газа украинские ПХГ, оператором которых выступает «дочка» «Нафтогаза» «Укртрансгаз», заполнены на 90% – рекордный показатель за последние 10 лет: из 28,3 млрд кубометров газа в них сейчас иностранным трейдерам принадлежит 10 млрд кубометров.

ОГТСУ в пресс-релизе уточнило, что за 10 месяцев 2020 года объем транспортировки газа на входе в Украину в режиме shorthaul из Словакии составили – 4,1 млрд кубометров, из Венгрии – 1,5 млрд кубометров, из Польши – 0,5 млрд кубометров.

В октябре объемы транспортировки на вход сократились до 16,6 млн кубометров (все – из Польши) с 1,17 млрд кубометров в сентябре и 2,01 млрд кубометров в августе.

Всего с момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчика-нерезидента и 5 украинских компаний.

Оператор отметил, что практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в подземные хранилища газа на хранение в режиме «таможенный склад», а всего с начала года ОГТСУ по заказам клиентов направил оператору ПХГ «Укртрансгазу» для хранения на «таможенном складе» 10,1 млрд кубометров газа.

Выход газа из Украины в режиме shorthaul за это время составил 17,1 млн кубометров: в Словакию – 2 тыс. кубометров, в Венгрию – 13,7 млн кубометров, в Польшу – 3,4 млн кубометров.

Услуга shorthaul, которую ввел Оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транзит газа через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию по специальному выгодному тарифу. А в комплексе с услугой «таможенный склад» от «Укртрансгаза» трейдерам, по мнению ОГТСУ, предлагаются удобные и привлекательные условия хранения газа в украинских ПХГ.

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